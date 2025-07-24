В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность

В Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность, сообщил глава региона Казбек Коков в своем Telegram-канале. Жителям и гостям республики рекомендовано внимательно следить за сообщениями и соблюдать меры предосторожности.

Коков призвал избегать любых обломков беспилотных летательных аппаратов и не приближаться к ним, а также предупреждать окружающих об их потенциальной опасности. Он напомнил, что лучше находиться в безопасном месте, скрытом от прямой видимости дронов.

Ранее российская система противовоздушной обороны за три с лишним часа уничтожила 21 украинский беспилотник, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Активная работа ПВО велась с 20:40 до 23:50 по московскому времени.

Также атаке БПЛА ВСУ подвергся населенный пункт Верхняя Криница в Запорожской области, в результате чего 14-летний подросток и его родители получили осколочные ранения. Их доставили в больницу.

До этого стало известно о падении фрагментов уничтоженного беспилотника ВСУ вблизи кинопарка «Москино» в Новой Москве. По словам журналистов, обломки дрона ВСУ были найдены на расстоянии 500 метров от съемочной площадки в зоопарке «Планета обезьян». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.