В Иваново пропали две девочки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две девочки-подростка пропали в Иваново, сообщает СУ СК по Ивановской области. Школьницы в возрасте 14 и 16 лет самовольно покинули один из центров социальной помощи Ивановской области 16 сентября.

16 сентября 2022 года в вечернее время несовершеннолетние воспитанницы одного из центров социальной помощи в возрасте 14 и 16 лет самовольно ушли из учреждения и до настоящего времени не вернулись. Проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

Ранее в лесу на окраине села Прохоровка Ростовской области было обнаружено тело 14-летней школьницы, пропавшей несколько недель назад. В региональном СК отметили, что на теле девочки присутствуют следы насильственной смерти. Вскоре полиция задержала 34-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он участвует в оперативных мероприятиях следствия.

До этого в городе Анжеро-Судженск Кемеровской области в лесу обнаружили тело 15-летней школьницы. Тело было найдено в районе Восточный недалеко от стоков. Школьница не оставила никаких записок. Проводится проверка по факту гибели подростка.