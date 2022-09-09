Пропавшую школьницу нашли убитой в лесу под Ростовом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В одном из лесов Ростовской области обнаружили тело пропавшей несколько дней назад школьницы. В региональном СК сообщили, что на теле девушки присутствуют следы насильственной смерти.

В лесополосе, расположенной на окраине с. Прохоровка Красносулинского района, обнаружено тело 14-летней девочки с признаками насильственной смерти, — говорится в сообщении.

7 сентября 14-летняя девочка отправилась в школу, однако до учреждения так и не дошла. Когда подросток не вернулась домой, воспитывающая ее бабушка обратилась с заявлением в полицию — внучка была спокойной и домашней, никогда не уходила надолго.

Девочку в течение трех дней искали полицейские и волонтеры. 9 сентября проходившие мимо заброшенной шахты мужчины увидели детский портфель, затем — обувь. На место жутких «находок» они сразу же вызвали полицию. Правоохранители обнаружили тело девочки рядом с угольной шахтой — преступник после расправы закопал ее.

Вскоре полиция задержала 34-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Сейчас он участвует в оперативных мероприятиях следствия.

Ранее в городе Анжеро-Судженск Кемеровской области в лесу обнаружили тело 15-летней школьницы. По неподтвержденным данным, девочка покончила с собой недалеко от стоков, не оставив никаких записок.