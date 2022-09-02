Сбежавшую из дома школьницу нашли мертвой в лесу под Кемерово

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Анжеро-Судженск Кемеровской области в лесу обнаружили тело 15-летней школьницы, передает портал NGS42. По данным издания, за три дня до этого она сбежала из дома.

По информации издания, спасатели и сотрудники полиции нашли труп девочки-подростка 1 сентября в районе Восточный недалеко от стоков. По предварительным данным, школьница не оставила никаких записок. Проводится проверка по факту гибели подростка.

По предварительным, что девочка ушла из дома 29 августа после ссоры с матерью. Родительница рассказала, что поругалась с дочерью из-за невымытой посуды, после чего та сбежала из дома. Около полуночи женщина заволновалась и позвонила в полицию.

В Сети предполагают, что девочка могла покончить с собой — якобы на это указывает то, в каком положении находилось тело. В то же время друг школьницы рассказал, что девочка, выходя из группы, «написала, что больше её не увидят».

В конце августа на северо-востоке Москвы нашли мертвой 12-летнюю девочку из неблагополучной семьи с пакетом на голове. Врачи более часа пытались откачать подростка, но тщетно. СМИ сообщали, что смерть была ненасильственной — предполагалось, что у ребенка передозировка. Официально эта информация не подтверждалась.