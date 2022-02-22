В Истре построят школу за 1,27 млрд рублей

В Московской области ищут подрядчика для строительства школы в селе Павловская Слобода городского округа Истра. Максимальную цену контракта установили в 1,27 млрд рублей, деньги на строительство учебного заведения выделят из областного бюджета, сообщают «Вести Подмосковья».

Первоначальная (максимальная) цена контракта оценивается в 1,27 млрд рублей, которые будут выделены из областного бюджета. Подрядчику предстоит за три года провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документации и выполнить работы по строительству образовательного учреждения. Победивший в конкурсе также поставит оборудование, которое необходимо для обеспечения эксплуатации объекта. Новая школа примет 1 100 учеников, — пишет издание.

Использование земельного участка для строительства школы согласовали ещё в 2020 году. Учебное заведение планировали начать строить в 2021 году, а завершить работу должны были к 2022 году. Однако из-за пандемии коронавируса сроки пришлось сдвинуть.

Ранее комитет по конкурентной политике Московской области открыл тендер, чтобы выбрать подрядчика для строительства поликлиники Лобненской центральной городской больницы в Подмосковье. Стоимость оценили в 1,08 млрд рублей, свидетельствуют данные Единой информационной системы в сфере закупок. В медучреждении предусмотрены посещения до 600 человек в смену.