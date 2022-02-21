Поликлинику больше чем за миллиард рублей построят в Лобне

Комитет по конкурентной политике Московской области открыл тендер, чтобы выбрать подрядчика для строительства поликлиники Лобненской центральной городской больницы в Подмосковье, сообщают «Вести Подмосковья». Стоимость оценили в 1,08 млрд рублей, свидетельствуют данные Единой информационной системы в сфере закупок. В медучреждении предусмотрены посещение до 600 человек в смену.

По плану поликлиника должна будет принять пациентов в начале 2025 года. В 2022 году планируется освоить 30 млн рублей, в 2023 году — 664 млн и 2024-м — остальные средства.

Отмечается, что в здании будет дневной стационар на 45 коек, клинико-диагностическая лаборатория, женская консультация, стерилизационное отделение, санитарные комнаты и вспомогательные помещения.

Также планируется огородить и облагородить территорию: высадят деревья и кустарники, обустроят контейнерную площадку.

В январе сообщалось, что потоки больных в поликлиниках Подмосковья разделены на две группы, терапевты работают с восьми часов утра до восьми часов вечера, а плановый приём узкопрофильными специалистами ограничен. Из-за этого в медицинских учреждениях образовались огромные очереди, некоторые люди ожидают приёма врача, стоя на улице.