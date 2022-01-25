В поликлиниках Подмосковья образовались огромные очереди

Потоки больных в поликлиниках Подмосковья теперь разделены на две группы, терапевты работают с восьми часов утра до восьми часов вечера, а плановый приём узкопрофильными специалистами ограничен. Из-за этого в медицинских учреждениях образовались огромные очереди, некоторые люди ожидают приёма врача, стоя на улице, сообщают «Вести Подмосковья».

В источнике появились два видео, снятые пациентами в поликлиниках Люберец и Щелково. <...> В коридоре люберецкой поликлиники толпится народ, перед входом в щелковскую и внутри тоже образовалась очередь. Одни построились согласно разметкам социальной дистанции на полу, другие разошлись вдоль стен. На лавочках нет свободного места, все сидят вплотную друг к другу, — пишет издание.

По имеющимся данным, подобная картина складывается во многих городах Московской области. Люди жалуются в социальных сетях на «километровые» очереди, многие покидают учреждения из-за боязни ухудшить своё состояние. По словам очевидца, в городской взрослой поликлинике № 1 города Красногорска в разгар пандемии принимали только два врача. Он уточнил, что в очереди смешали тех, кому нужно было получить больничный, и пациентов с признаками заболевания.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге на фоне распространения «омикрон»-штамма коронавируса ограничивается плановая медпомощь взрослым в поликлиниках. Также приостановлена диспансеризация.