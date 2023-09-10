В Иркутске загорелся дом сестры депутата заксобрания Два человека пострадали при пожаре в Иркутске

В Иркутске в ночь на 10 сентября, в день голосования на выборах депутатов Законодательного собрания, загорелся дом, в котором проживала сестра нынешнего депутата Заксобрания от КПРФ и кандидата в депутаты по избирательному округу № 4 Антона Романова, сообщает Telegram-канал SOTA. По его данным, пожар произошел в двухэтажном доме на восемь квартир.

Канал опубликовал видео с депутатом Заксобрания региона Василием Обуховым, рассказавшем об инциденте.

Скорее всего, очаг пожара находился тоже в этом месте, то есть на входе в подъезд. Дом двухэтажный, на 8 квартир. <...> Вот такой у нас третий день идет голосование в Заксобрание Иркутской области, — отметил он.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, пожар в областном центре на улице Мухиной произошел в ночь на 10 сентября. На его тушение были направлены 23 человека личного состава и шесть единиц техники. На место пожарно-спасательные подразделения прибыли в 02:27 по местному времени. К 03:00 пожар удалось локализовать, а уже в 03:07 он был ликвидирован. Отмечается, что пострадавшими в результате пожара оказались два человека.

Ранее сообщалось, что двое взрослых и два ребенка погибли в результате пожара, который случился в двухквартирном доме в селе Горный Зерентуй Нерчинско-Заводского округа Забайкальского края. Погибшим детям было 3 года и 6 лет. Пожар произошел вечером 7 сентября. Огонь удалось локализовать к полуночи. Пламя полностью уничтожило веранду и повредило квартиру на площади 70 квадратных метров.