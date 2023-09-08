Семья с двумя детьми погибла при пожаре в Забайкалье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое взрослых и два ребенка погибли в результате пожара, который случился в двухквартирном доме в селе Горный Зерентуй Нерчинско-Заводского округа Забайкальского края, сообщает ГУ МЧС по региону. По данным спасателей, погибшим детям было 3 и 6 лет.

До прибытия огнеборцев жителями были извлечены тела трех погибших — женщины и двух детей. Позже в ходе тушения пожарными было обнаружено тело мужчины, — говорится в сообщении.

Пожар произошел вечером 7 сентября. В его тушении участвовали 25 человек и пять единиц спецтехники. Огонь удалось локализовать к полуночи. Пламя полностью уничтожило веранду и повредило квартиру на площади 70 квадратных метров.

В настоящее время сотрудники Госпожнадзора устанавливают причину возгорания. Кроме того, на место происшествия из Читы направлен специалист испытательной пожарной лаборатории.

В ночь на 4 сентября сообщалось о сильном пожаре, который разгорелся на складе лакокрасочных изделий в подмосковном Видном. Огонь распространился на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Видновская городская прокуратура по факту произошедшего начала проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства инцидента.

Ранее также стало известно о пожаре на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края. По информации губернатора Вениамина Кондратьева, возгоранию был присвоен высший ранг сложности.