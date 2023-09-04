Склад лакокрасочных изделий загорелся в Подмосковье

Фото: Russian Emergencies Ministry/Global Look Press

Сильный пожар разгорелся на складе лакокрасочных изделий в подмосковном Видном, сообщили в пресс-службе МЧС России. Огонь распространился на площади 1,2 тыс. квадратных метров.

Возгорание произошло в складском здании на Каширском шоссе. Данных о пострадавших нет, — сказано в заявлении.

Пожар в складских помещениях по хранению лакокрасочных изделий начался в 23:30 по московскому времени, передает ТАСС. Видновская городская прокуратура по факту произошедшего начала проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства инцидента. На данный момент силами МЧС России удалось локализовать возгорание.

Ранее 3 сентября жители Северной столицы увидели плотный столб черного дыма в Красногвардейском районе. Сообщалось, что пожар вспыхнул вблизи нефтебазы «Ручьи». По данным МЧС, в охваченном огнем строении хранились газовые баллоны и топливо. Очевидцы опубликовали видеокадры ЧП с разных ракурсов. По словам жителей города, были слышны взрывы. Один из таких моментов попал на камеру смартфона.

Позднее стало известно, что в городе горел автосервис. Пожар удалось локализовать на 800 кв. м. С территории сервиса получилось вывезти несколько автомобилей, часть машин эвакуировать не успели.