В Херсонской области предрекли крах попыткам изменить новый статус региона Власти Херсонской области предрекли крах попыткам изменить новый статус региона

Фото: Иван Родионов/РИА Новости

Кирилл Стремоусов

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион навсегда стал составной частью Российской Федерации. Все попытки изменить его статус ожидают крах, отметил он в беседе с РИА Новости.

Мы провели референдум согласно всем нормам и требованиям международного права. Это воля народа. Теперь мы составная часть Российской Федерации, и на этом точка. Все попытки извне изменить этот статус ждет неминуемый крах, — подчеркнул представитель администрации региона.

Он назвал фикцией слова Зеленского о возвращении территорий на юге Украины под контроль Киева. Тексты украинскому президенту, по мнению Стремоусова, готовят западные кураторы.

Он просто марионетка, которая не принимает никаких решений и к украинскому народу отношения уже не имеет, — заключил херсонский чиновник.

Ранее обозреватель телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что независимость президента Украины Владимира Зеленского как «лидера демократического государства» является фикцией. По его словам, украинский президент на деле является клиентом администрации президента США Джо Байдена, именно поэтому конфликт на Украине до сих пор не завершен.