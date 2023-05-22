В ГУР Украины подтвердили атаку на Белгородскую область Представитель ГУР Минобороны Украины Юсов подтвердил вход военных в Белгородскую область

Фото: russvolcorps/t.me

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что в Белгородскую область зашли бойцы «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Легион «Свобода России» и РДК проводят операцию на территории Белгородской области для создания «полосы безопасности» для защиты гражданских украинцев, — заявил Юсов.

Он отметил, что в операции участвуют исключительно граждане России.

Днем 22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территорию Грайворонского района зашла группа украинских диверсантов. По информации SHOT, с обеих сторон привлечена военная техника, в небе замечены несколько дронов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что целью захода украинских диверсантов на территорию Белгородской области является отвлечение внимания от потери ВСУ Артемовска. По его словам, таким образом Киев хочет снизить эффект от собственных неудач на фронте.