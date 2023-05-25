В Госдуме объяснили, с чего начать восстановление Артемовска Депутат Швыткин заявил о первоочередной необходимости зачистки Артемовска от ВСУ

Фото: Иван Родионов/РИА Новости

Город Артемовск в ДНР

Для восстановления Артемовска в первую очередь необходимо провести зачистку города от остатков формирований Вооруженных сил Украины, завил в беседе с Lenta.ru заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Депутат также рассказал о важности принятия решения о пригодности города для жизни.

В первую очередь необходимо провести зачистку тех формирований ВСУ, которые, я думаю, там остались в подвалах и так далее. Некоторые, по поступающей информации, были брошены основными силами противника, — отметил Швыткин.

Как подчеркнул парламентарий, нужно понять масштабы, сроки и стоимость работ по восстановлению городских коммуникаций, инфраструктуры и жилых домов. На основании этого должно быть принято решение, насколько Артемовск как населенный пункт пригоден для проживания людей в случае его восстановления. По словам законодателя, просчитать это должны специалисты, учитывая мнение уроженцев города.

Исходя из этого, нужно принимать решение: либо восстанавливать город, либо строить новый, — заключил депутат.

Российские силы объявили 20 мая о полном взятии под контроль Артемовска спустя 224 дня кровопролитных боев. Как заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин, восстановление города начнется после его полного разминирования и оценки повреждений.