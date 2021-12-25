В гипермаркетах «Лента» в Томске усилили охрану после поджогов

Сеть магазинов «Лента» в Томске увеличила охрану после двух случаев поджога, произошедших в двух разных гипермаркетах с интервалом в несколько дней. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ретейлера.

В магазинах усилена охрана в связи с инцидентами, — прокомментировал представитель компании.

Первый инцидент произошёл в гипермаркете на улице Елизаровых 21 декабря. Огонь охватил площадь почти в 3,5 тыс. кв. м, сотрудники МЧС тушили пожар семь часов. Виновником поджога стал сотрудник подрядной организации, стоящий на учёте у психиатра, у которого в день поджога произошёл нервный срыв. Ущерб от возгорания оценили в 2 млрд рублей.

В другом супермаркете, расположенном на улице Пушкина, пожар был зафиксирован 25 декабря. На видеозаписи, снятой камерами наблюдения, видно, что мужчина облил пиротехнику горючей жидкостью и поджёг с помощью горелки. Площадь возгорания составила 20 кв. м.

Оба злоумышленника были задержаны, пострадавших не было.