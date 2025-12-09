ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 11:37

В Гатчине мужчина схватил школьника за горло и попытался увести в подъезд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Гатчине ищут мужчину, который схватил за горло 12-летнего школьника и попытался увести его в подъезд, сообщает Мойка 78 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. В полиции рассматривают возможность возбуждения уголовного дела.

Инцидент произошел вечером 8 декабря в Гатчине в районе дома 21 по улице Достоевского. С заявлением в полицию Гатчинского района обратилась 40-летняя мать ребенка. Известно, что злоумышленник схватил школьника за горло и попытался затащить его в парадную, — рассказали в ведомстве.

Во время сопротивления мальчик выронил телефон — нападавший подобрал гаджет и попытался скрыться, однако их заметил прохожий. Он смог вернуть телефон школьнику, но задержать подозреваемого не удалось.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в нападении на студентов в одном из магазинов. Конфликт произошел на 8-й улице Текстильщиков: двое мужчин напали на компанию молодых людей, после чего скрылись с места происшествия.

Санкт-Петербург
нападения
дети
полиция
