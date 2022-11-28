В Элисте введут карантин из-за гриппа и ОРВИ 29 ноября в Элисте введут карантин из-за угрозы распространения гриппа и ОРВИ

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С 29 ноября в Элисте вводится карантин в связи с угрозой распространения гриппа и ОРВИ, сообщил главный санитарный врач региона Джангар Санджиев. По его словам, с 21 по 27 ноября в городе был зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ среди детей в возрасте от 7 до 14 лет, передает ТАСС.

В республике зафиксировано ухудшение эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ. На 47-й календарной неделе, с 21 по 27 ноября, в Элисте отмечен рост заболеваемости ОРВИ среди детей в возрасте 7–14 лет в 1,7 раза в сравнении с аналогичным периодом предыдущей недели. В связи с угрозой распространения гриппа и ОРВИ в Элисте с 29 ноября вводятся ограничительные мероприятия, — сказал Санджиев.

Глава управления Роспотребнадзора по региону уточнил, что по результатам лабораторного исследования, заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов гриппа А(H1N1) pdm09 и риновирусной инфекцией.

Таким образом, в Элисте отменяют все массовые мероприятия, приостанавливаются занятия в школах (для школьников 1–9 классов), а также в организациях дополнительного образования среди детей этого возраста.

Ранее стало известно, что в китайском городе Гуанчжоу началось строительство карантинного центра «Наньша» на 80 тысяч койко-мест на фоне резкой вспышки коронавируса в стране. Новое здание появится в населенном пункте Ваньцинша в районе Наньша. Его общая площадь составит 815 квадратных метров. Всего в центре будет 21 870 комнат, где разместят инфицированных.

24 ноября стало известно, что Китай побил антирекорд по количеству выявленных заражений за сутки. Согласно официальной статистике, в КНР диагностировали 31 444 пациента с подтвержденным коронавирусом.