В Китае выявили рекордное число заражений COVID-19 за сутки В Китае за сутки выявили более 31 тысячи случаев заражения COVID-19

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В Китае побит антирекорд по количеству выявленных заражений за сутки. Согласно официальной статистике, за последние 24 часа в КНР диагностировали 31 444 пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщает Associated Press.

Издание отмечает, что жителям восьми районов Чжэнчжоу, где проживает 6,6 млн человек, запретили выходить из дома и приказали оставаться в своих жилищах в течение пяти дней начиная с четверга. Исключением являются покупки продуктов питания или получение медицинской помощи. Кроме того, власти назначили ежедневное массовое тестирование.

В Пекине госпиталь для зараженных COVID-19 открыли в выставочном центре. В городе запретили доступ в Пекинский университет международный исследований после того, как там обнаружили случай заболевания коронавирусом. Власти также закрыли некоторые торговые центры и офисные здания.

В начале недели власти города Гуанчжоу закрыли район Байюнь, где проживает около 3,7 млн человек. Жителей некоторых районов города Шицзячжуан, население которого составляет около 11 млн человек, также попросили не покидать дома, пока в городе проводятся массовые тесты на COVID-19.

В начале ноября власти Китая сообщили об усилении волны COVID-19. По состоянию на 10 ноября за сутки было выявлено свыше девяти тысяч случаев.