В Китае началось строительство карантинного центра В Гуанчжоу началось строительство карантинного центра на 80 тысяч койко-мест

Фото: Costfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

В китайском городе Гуанчжоу началось строительство карантинного центра «Наньша» на 80 тысяч койко-мест на фоне резкой вспышки коронавируса в КНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Янченпай». По данным портала, новое здание появится населенном пункте Ваньцинша в районе Наньша городского округа Гуанчжоу.

Уточняется, что данный населенный пункт выбрали для строительства при расчете логистических маршрутов. Дорога на машине из центра Гуанчжоу до Ваньцинша занимает около одного часа. При этом самим строителям будет удобно возводить центр ввиду отсутствия жилых массивов в районе.

Общая площадь проекта составит 815 квадратных метров. Всего в центре будет 21 870 комнат, где разместят инфицированных.

Накануне стало известно, что Китай побил антирекорд по количеству выявленных заражений за сутки. Согласно официальной статистике, за минувшие сутки в КНР диагностировали 31 444 пациента с подтвержденным коронавирусом.

В Пекине госпиталь для зараженных COVID-19 открыли в выставочном центре. В городе запретили доступ в Пекинский университет международный исследований после того, как там обнаружили случай заболевания коронавирусом. Власти также закрыли некоторые торговые центры и офисные здания.