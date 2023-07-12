В Екатеринбурге возник крупный пожар под линиями электропередачи МЧС: находящиеся под ЛЭП деревянные поддоны и строительные бытовки горят в Екатеринбурге

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

В Екатеринбурге на открытой площадке загорелись деревянные поддоны и строительные бытовки. Площадь пожара достигла 1500 квадратных метров. Тушение огня осложняется соседством высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщает главк МЧС по региону.

Ночью 12 июля на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании в районе улицы Сибирский тракт. Прибывшие к месту вызова огнеборцы установили, что происходит горение деревянных поддонов и строительных бытовок на открытой площадке, — говорится в сообщении.

По данным МЧС, пожарным удалось локализовать возгорание на площади 1500 квадратных метров. В тушении задействованы 47 человек и 15 единиц специальной техники.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате пожара, который произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде. Среди пострадавших пятеро детей. Площадь распространения огня составила 80 квадратных метров. к тушению огня были привлечены 80 человек и 24 единицы специальной техники.

6 июля на Тверском бульваре в центре Москвы загорелась крыша здания ресторана «Пушкинъ». Спасатели эвакуировали более 100 человек, включая персонал и гостей.