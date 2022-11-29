Воспитательница ударила двухлетнюю девочку в детском саду Екатеринбурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воспитательница сильно ударила двухлетнюю девочку в детском саду Екатеринбурга, сообщил портал E1.RU, приложив видео с моментом рукоприкладства. На кадрах видно, как ребенок падает на пол после удара. По словам матери, после этого у девочки были обнаружены синяки на теле. По факту произошедшего полиция проведет проверку.

Как утверждает мать пострадавшего ребенка, инцидент произошел 2 ноября в детском саду «Согласие» на Московской улице. Она узнала о произошедшем от других родителей и решила обратиться в правоохранительные органы.

Ранее воспитательница в фотоотчетах показывала синяки и говорила, что дочь ударилась, например, о шкафчик. Но видео момента мне не дали посмотреть. До этого мужу отправляла подобные фотоотчеты. Мы ходили к заведующей, она нас успокаивала. Но когда мы посмотрели видео, то решили обратиться в правоохранительные органы, — отметила она.

Ранее в Кирове полуторагодовалая девочка сбежала из частного детского сада во время тихого часа. Как видно на опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения, ребенка обнаружил курьер. Состояние девочки в норме, ее жизни ничего не угрожает.

По мнению отца ребенка, малышку могли специально выдворить из садика в качестве наказания. Воспитатели заявили, что они не практикуют такие меры наказания для воспитанников.

В отношении хозяйки частного детского сада в Кирове завели уголовное дело. Главу учреждения подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет».