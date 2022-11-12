Baza: полуторагодовалая девочка сбежала из детского сада в одном подгузнике

Фото: Lydie Gigerichova/imageBROKER.com/Global Look Press

Полуторагодовалая девочка 10 ноября сбежала из частного детского сада в Кирове, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, ребенка обнаружил курьер на одной из улиц города, а после отнес в квартиру к одной из местных жительниц. Состояние ребенка в норме, его жизни ничто не угрожает. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Один из сотрудников детсада предположил, что девочка могла сбежать из стен учреждения во время тихого часа. В тот момент, когда все дети спали, одна из воспитательниц вышла на улицу и забыла закрыть дверь. Именно тогда девочка как раз и проснулась, а после оказалась на улице. Вернувшаяся в сад воспитательница пропажу девочки не заметила.

Отец ребенка считает, что девочку могли выдворить из садика в качестве наказания. Сами воспитатели заявляют, что подобные меры наказаний для своих воспитанников они не практикуют.

В январе «Известия» сообщили, что шестилетний ребенок сбежал из детского сада после наказания воспитательницы. Она увела детей в группу, а мальчика оставила на уличной территории учреждения. Инцидент произошел в подмосковном Дмитрове.