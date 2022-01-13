В Подмосковье ребёнок сбежал из детского сада после наказания

Шестилетний ребёнок сбежал из детского сада после наказания воспитательницы, пишет газета «Известия». Она увела детей в группу, а мальчика оставила на уличной территории учреждения. Инцидент произошёл в подмосковном Дмитрове. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Находясь на прогулке с группой, дошкольник сломал снеговика. После этого воспитательница решила наказать ребёнка, оставив его гулять одного. Мальчик отправился домой.

Ранее суд в Барнауле вынес приговор экс-директору частного детского сада «Хеппи беби» и четырём его воспитателям по делу об истязаниях над несовершеннолетними воспитанниками. Виновные получили от трёх до пяти лет лишения свободы условно.

В результате их действий пострадали 14 детей. В частности, с июня 2017-го по апрель 2018 года педагоги неоднократно наносили малолетним воспитанникам детского сада побои, кроме того, в воспитательных целях их уводили поодиночке в тёмное помещение.