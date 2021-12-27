Сотрудникам детсада дали условные сроки за жестокое обращение с детьми

Суд в Барнауле вынес приговор экс-директору частного детского сада «Хеппи беби» и четырём его воспитателям по делу об истязаниях над несовершеннолетними воспитанниками. В зависимости от роли каждого виновные получили от трёх до пяти лет лишения свободы условно. В результате их действий пострадали 14 детей, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета (СК) РФ.

Экс-директор и заведующая частного детсада Елена Воротникова стала фигуранткой дела в 2018 году. В августе 2021-го её также обвинили в мошенничестве — по этому делу она получила условный срок. По данным следствия, сотрудники устроенного ею частного детсада жестоко обращались с воспитанниками.

С июня 2017-го по апрель 2018 года педагоги, исполняя свои обязанности по воспитанию и уходу за малолетними воспитанниками детсада, неоднократно наносили им побои. Кроме того, малолетних детей в воспитательных целях помещали по одному в тёмное помещение детсада, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Воротникова знала о том, что с детьми жестоко обращались, однако никак этому не противостояла. В результате пострадали 14 воспитанников в возрасте от двух до шести лет.

Бывшая заведующая приговорена к четырём годам лишения свободы условно, остальные подсудимые — к срокам от трёх до пяти лет условно. Всем им суд запретил в течение трёх лет заниматься педагогической деятельностью.

О преступлениях стало известно после того, как один из родителей пришёл во внеурочное время в детсад и увидел, как обращаются с его ребёнком. Остальные эпизоды преступлений были выявлены благодаря камерам видеонаблюдения.

Ранее в Оренбургской области осудили священника Николая Стремского по делу об изнасилованиях и совершении других преступлений против детей. Священнослужитель приговорён к 21 году колонии строгого режима. Ему запретили 20 лет заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми.