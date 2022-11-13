Дело завели против хозяйки детсада, из которого ушел ребенок без одежды В отношении хозяйки кировского детсада, из которого сбежала девочка в одном подгузнике, завели уголовное дело

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В отношении хозяйки частного детского сада в Кирове, из которого в одном памперсе сбежала девочка шести месяцев, завели уголовное дело. Ее подозревают в правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет»). Об этом сообщили представители регионального следственного управления СУ РФ.

По результатам проверки по публикациям СМИ об уходе малолетнего ребенка из частного детского клуба в отношении его владелицы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ, — отмечается в сообщении местных следственных органов.

Дело лично контролирует глава СУ СК по Кировской области. Сотрудники следствия устанавливают все обстоятельства произошедшего.

О побеге полугодовалой девочки ранее писал Telegram-канал Baza. Как видно на опубликованных кадрах с камер видео наблюдения, ребенка обнаружил курьер. Он оглянулся по сторонам, заметил проходящую мимо местную жительницу и взял девочку на руки. По данным канала, они отнесли малышку к женщине домой, откуда вызвали скорую помощь. Состояние ребенка в норме, его жизни ничего не угрожает.

Как сообщала Baza, во время тихого часа одна из воспитательниц вышла на улицу и забыла закрыть за собой дверь.