В Екатеринбурге массово уволились высокопоставленные сотрудники полиции

В Екатеринбурге начали массово увольняться сотрудники транспортной полиции. Свои должности уже покинули шесть полковников, двое из которых были заместителями начальника главка генерал-майора полиции Александра Вострикова. Об этом сообщило издание URA.RU.
Рапорты об увольнении офицеры начали подавать ещё летом 2021 года,
Управление Министерства внутренних дел России на транспорте, осуществляющее работу на территории Уральского федерального округа, Прикамья и Оренбургской области, находится в процессе реорганизации. Отчасти это результат работы комиссии, присланной главой МВД Владимиром Колокольцевым, которая провела около 60 служебных проверок.
Ранее сообщалось, что Сыктывкарский городской суд признал экс-главу МВД по Коми Виктора Половникова виновным в получении взятки и отмывании денег. В 2017 году он получил 14 миллионов рублей за помощь обвиняемому в мошенничестве и легализации средств. В начале 2020 года он был задержан. Суд в итоге отправил бывшего министра за решётку на девять лет.