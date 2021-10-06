В Екатеринбурге массово уволились высокопоставленные сотрудники полиции

В Екатеринбурге начали массово увольняться сотрудники транспортной полиции. Свои должности уже покинули шесть полковников, двое из которых были заместителями начальника главка генерал-майора полиции Александра Вострикова. Об этом сообщило издание URA.RU.

Рапорты об увольнении офицеры начали подавать ещё летом 2021 года, отмечает издание. Среди них — высокопоставленные офицеры: полковники Сергей Новиков, Евгений Лазарев, Сергей Щенников, Алексей Гусев, Юрий Гуляев и Алексей Салтыков.

Управление Министерства внутренних дел России на транспорте, осуществляющее работу на территории Уральского федерального округа, Прикамья и Оренбургской области, находится в процессе реорганизации. Отчасти это результат работы комиссии, присланной главой МВД Владимиром Колокольцевым, которая провела около 60 служебных проверок.

Ранее сообщалось, что Сыктывкарский городской суд признал экс-главу МВД по Коми Виктора Половникова виновным в получении взятки и отмывании денег. В 2017 году он получил 14 миллионов рублей за помощь обвиняемому в мошенничестве и легализации средств. В начале 2020 года он был задержан. Суд в итоге отправил бывшего министра за решётку на девять лет.