Экс-главу МВД Коми приговорили к 9 годам колонии за взятку

Сыктывкарский городской суд признал экс-главу МВД по Коми Виктора Половникова виновным в получении взятки и отмывании денег. В 2017 году он получил 14 миллионов рублей за помощь обвиняемому в мошенничестве и легализации средств. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

…во исполнение указания министра обвиняемому лицу была изменена мера пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении, а также из объема предъявленного обвинения исключен квалифицирующий признак – совершение преступлений организованной группой. Часть незаконного денежного вознаграждения была легализована бывшим министром путём приобретения квартиры в таунхаусе и доли на земельный участок, – говорится в сообщении.

Это стало основанием для возбуждения против Половникова уголовного дела, которое велось СУ СКР при оперативном сопровождении УФСБ. В начале 2020 года он был задержан.

На суде гособвинение просило для него наказание в виде 13 лет лишения свободы и штрафа в 14,5 миллионов рублей. Суд отправил бывшего министра за решётку на 9 лет, признав его виновным по ч.6 ст.290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере» и п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, полученных преступным путем».

Кроме того, Половникову запрещено занимать определённые должности в течение пяти лет. Также он лишён звания генерал-майора полиции.

Как сообщает «Интерфакс», вместе с высокопоставленным полицейским по делу проходил бывший руководитель УФСКН по Татарстану Фаяз Шабаев. Он обвинялся в посредничестве при передаче взятки. Однако, дело в отношении него было прекращено, так как он согласился сотрудничать со следствием.

Ранее силовики задержали в Крыму главу города Евпатория Романа Тихончука. По имеющимся данным, его подозревают в организации преступного сообщества, злоупотреблении служебными полномочиями и мошенничестве, рассказал РИА Новости источник в силовых ведомствах республики.