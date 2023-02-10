Российские военные взяли под огневой контроль дороги у Артемовска Советник Пушилина Кимаковский: ВС России взяли дороги у Артемовска под огневой контроль

Фото: Министерство обороны Украины

Реактивная система залпового огня «Град»

Дороги близ Артемовска находятся под огневым контролем Вооруженных сил России, заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский на «Амурмедиафоруме-2023». По его словам, это стало возможным благодаря взятию Красной Горы, передает ТАСС.

Уже заявлено о том, что Красная Гора освобождена. Это говорит о том, что фактически с этих возвышенностей мы уже обстреливаем все дороги, — сообщил Кимаковский.

При этом он добавил, что у Вооруженных сил Украины есть другие пути для поступления резервов, подкрепления и боеприпасов, например грунтовые дороги или тропы вдоль лесополос, однако все они находятся под огневым контролем ВС РФ.

Кимаковский полагает, что в ближайшее время ВСУ окажутся в оперативном окружении. По его словам, в таком случае они неизбежно сдадут Артемовск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приказал военным в Артемовске держаться до получения необходимого им западного оружия. По его словам, город не имеет большого значения со стратегической точки зрения, однако уже стал символом стойкости украинской армии и должен быть удержан столько, сколько позволяет время.