В ДНР сообщили о повреждении газопровода при обстрелах ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

В результате обстрела Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ был поврежден газопровод, написал в своем Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько. Он же отметил, что уточняется информация о разрушении жилого фонда.

В результате обстрела поселка шахты Глубокая зафиксированы попадания украинских снарядов по улице Сухумская. Данные о разрушениях жилого фонда уточняются. Жители сообщают о повреждении газопровода, — заявил Приходько.

Также о повреждении газопровода по улице Сухумской сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Глава региона отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время, по его словам, оперативные службы уточняют «последствия на земле».

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об ударе ВСУ по гостиничному комплексу на территории базы отдыха «Привал охотника» в Мелитополе. Рогов сообщил, что предварительно известно о двух погибших и еще двух пострадавших мирных жителях. Число пострадавших в результате удара ВСУ из HIMARS по Мелитополю возросло до 10 человек.