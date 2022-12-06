В ДНР сообщили о гибели судьи Военного суда при обстреле

Фото: dan-news.info

Во время обстрела Донецка со стороны ВСУ погиб судья Военного суда ДНР Виктор Исаев, сообщается в Telegram-канале Верховного суда ДНР. Гибель мужчины в инстанции назвали невосполнимой и тяжелой утратой для всего местного судейского корпуса.

Верховный суд Донецкой Народной Республики, а также Судебный департамент при Верховном суде с глубоким прискорбием сообщает, что 5 декабря в результате варварского обстрела со стороны ВСУ центра города Донецка погиб судья Военного суда ДНР Исаев Виктор Николаевич, — говорится в сообщении.

5 декабря в штабе теробороны ДНР, за сутки в результате обстрелов украинской армией территории республики получили ранения 12 мирных жителей. Одним из пострадавших стал 15-летний подросток.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) отметили, что украинские войска нанесли два массированных удара по четырем районам Донецка.