В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли химзавод «Стирол» Мэр Горловки Приходько: ВСУ обстреляли химзавод «Стирол»

Фото: Николай Тришин/ТАСС

ноябрь, 2022

Химический завод «Стирол» в Горловке попал под обстрел ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в результате атаки были повреждены парокотельный цех, установки ультра- и нанофильтрации.

Повреждены парокотельный цех, установка ультра- и нанофильтрации. Всего зафиксировано четыре попадания украинских снарядов по территории завода, — сообщил Приходько.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК рассказали, что за час ВСУ пять раз обстреляли Донецк, выпустив по городу 27 снарядов натовского калибра 155 мм. Там отметили, что в 12:33 украинские войска выпустили еще пять снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, в 12:35 — четыре снаряда того же калибра по Куйбышевскому и Кировскому районам города. По данным СЦКК, кроме Донецка ВСУ обстреляли Новоселовку, Гольмовский, Макеевку и Горловку.

В конце осени населенный пункт Курдюмовка в Донецкой Народной Республике перешел под контроль России. По его словам, это стратегически важное место, которое поможет обеспечить союзным силам полный контроль над трассой Горловка — Артемовск.