В ДНР раскрыли, какой сюрприз ожидает ВСУ на Запорожском направлении Старший лейтенант Матюшин: под Запорожьем ВСУ смогут прорвать лишь одну линию обороны

Фото: МО РФ

Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин заявил, что ВСУ при контрнаступлении на Запорожском направлении смогут попытаться прорвать лишь первую линию российской обороны. Дальше их ждет тупик, отметил он в интервью URA.RU.

Взломать они могут только первую линию обороны, потому что дальше выстроена, а строится она, наверное, уже месяца четыре точно, огромная линия обороны, довольно мощная, которая возводится по всем правилам фортификационного искусства. Там и драконьи зубы, такие бетонные пирамидки, и надолбы, и колючая проволока, и минные поля, и многокилометровые траншеи с ходами сообщений, с бетонными дотами, дзотами и всем остальным, — пояснил военкор.

Он считает, что такую линию обороны прорвать практически невозможно. Тем более российской стороне понятно, как ВСУ будут действовать при контрнаступлении. У них нет авиации, а значит, сначала будут применяться беспилотники. Затем отработает артиллерия и под прикрытием техники пойдет пехота, рассказал Матюшин.

Ранее глава регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные массово переходят на сторону России на Запорожском участке фронта. Он добавил, что на днях сдались в плен восемь военнослужащих из 110-й бригады территориальной обороны украинской армии. Люди больше не хотят воевать за режим президента Владимира Зеленского, пояснил Рогов.