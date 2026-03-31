В деле о нападении на челябинскую школу появились новые детали

Досмотровая рамка в челябинской школе не работала в день нападения с арбалетом

Досмотровая рамка на входе в челябинскую школу не работала в день нападения подростка с арбалетом, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Благодаря этому он смог пронести в здание метательное оружие, сигнальный пистолет и газовый баллончик.

В школе в тот день рамка на входе фактически не работала, с ее помощью досмотр не проводился, — подчеркнул собеседник агентства.

Инцидент в школе случился 26 марта: подросток ранил одноклассницу, после чего пытался скрыться, выпрыгнув из окна четвертого этажа. Суд отправил под стражу как самого нападавшего, так и директора частного охранного предприятия, отвечавшего за безопасность учебного заведения. Оба пострадавших ребенка на данный момент остаются под наблюдением медиков в больнице.

Ранее сообщалось, что подростка, устроившего стрельбу из арбалета в челябинской школе, будут содержать под стражей, меру пресечения избрали в больничной палате. Девятиклассник сейчас восстанавливается после падения из окна, в результате которого он, по информации канала, сломал ноги.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

