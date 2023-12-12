В Дагестане учителя подрались из-за спора о запрете смартфонов для детей

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Дагестанские педагоги подрались, обсуждая закон о запрете смартфонов для учеников, сообщает Telegram-канал Mash Gor. По его данным, полиция проводит проверку по факту случившегося в одной из школ Рутульского района.

Как выяснил канал, инициативу поддержала учительница английского языка, напомнив директрисе инцидент с участием ее дочери-школьницы. Девочка сделала обидные стикеры с одноклассниками, в ответ учащиеся смонтировали видео, где лицо обидчицы наложили на актрис откровенного жанра.

Как рассказала Mash Gor «англичанка», директриса призвала не вспоминать прошлое и кинулась на нее с кулаками. Сама руководительница школы отрицает это, утверждая, что коллега на нее клевещет, поскольку хочет ее сместить.

В начале декабря депутаты Госдумы одобрили закон о запрете использования мобильных телефонов и планшетов школьниками на уроках. Пользоваться гаджетами можно будет исключительно в экстренных случаях.

Соавтор закона депутат Яна Лантратова пояснила, что использование смартфонов детьми в школах — серьезная проблема, за радикальное решение которой высказывались многие педагоги и родители. По ее словам, законодатели долго работали над документом и проводили по этой теме консультации и беседы.