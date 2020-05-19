В Дагестане построят три больницы для инфицированных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/3145e276-99ff-11ea-a40d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области

В трёх городах Республики Дагестан по проекту Минобороны построят медицинские центры для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов 19 мая прибыл в регион, чтобы проработать исполнение поручения главы государства Владимира Путина о строительстве новых медицинских инфекционных центров.

Объекты будут возведены в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. Их полностью укомплектуют необходимым медицинским оборудованием, в том числе компьютерными томографами, лабораторным модулем с ПЦР-диагностикой инфекционных заболеваний, ЭКМО, передвижным гемодиализом. Это позволит дополнительно проводить диагностику и лечение людей в Южном, Северном, Центральном округах и горных районах республики, передаёт РИА Дагестан.

Возведение подобных объектов уже успешно реализовано в 16 регионах России.

Как писал NEWS.ru, Республика Дагестан выбилась в лидеры в России по количеству заболеваний COVID-19. Несмотря на цифры, которые озвучивают федеральный центр и региональные власти, жители республики уверены, что количество смертей разительно отличается от официальной статистики. На этом фоне глава региона Владимир Васильев был вынужден признать не только тяжёлую ситуацию с коронавирусом, но и факты смерти от внебольничной пневмонии.

Президент России Владимир Путин 18 мая поручил МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке учреждений Дагестана, особенно социальных объектов, из-за распространения коронавирусной инфекции.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 4,9 млн человек, погибли свыше 320,23 тысячи, выздоровели более 1,91 млн. В России на 19 мая общее число инфицированных достигло 299 941, выздоровели 76 130, умерли 2837.