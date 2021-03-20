В Дагестане город остался без воды из-за загрязнения водохранилища

https://static.news.ru/photo/4bd7f87a-897a-11eb-9dc6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Загрязнение водохранилища в Дагестане стало причиной того, что более 60 тысяч жителей города Избербаш остались без воды. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В результате снижения уровня воды в озере Рыбье ниже уровня всасывающего узла водозабора, от которого питается водой Избербаш, произошло прекращение подачи воды в город. Снижение уровня воды в водохранилище произошло в результате попадания в канал грязной талой воды, — цитирует РИА Новости сообщение спасателей.

glava_izberbasha/instagam.com

Отмечается, что в зону отключения водоснабжения в Избербаше попали 5938 домов, где проживают 60 453 человека, в том числе 18 628 детей, и 28 социально значимых объектов, среди которых шесть — с круглосуточным пребыванием людей.

Прокуратура республики организовала проверку. Также надзорное ведомство взяло на себя обеспечение населения водой.

Как писал NEWS.ru, коммунальная авария в Саратове привела к тому, что без холодной воды остались более 500 домов. В них проживает 41 тысяча человек.

Причиной инцидента стала разгерметизация задвижки диаметром 500 миллиметров. В итоге водоснабжающая организация «Концессии водоснабжения — Саратов» приняла решение по отключению водовода диаметром 900 миллиметров.