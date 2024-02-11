В Дагестане 22-летняя боксерша пропала после первого поражения в карьере Baza: боксерша Цомартова пропала в Дагестане после первого поражения в карьере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в Дагестане 22-летняя Анна Цомартова, занимающаяся тайским боксом, пропала после первого поражения в карьере. По данным канала, девушка была очень расстроена поражением и тяжело переживала проигрыш.

Как стало известно каналу, студентка ростовского юридического вуза приехала в Каспийск на соревнования по тайскому боксу. Родные рассказали каналу о переживаниях девушки из-за проигрыша и добавили, что после соревнования она оставила телефон дома и пропала.

Как отмечает канал, Анна попала на запись камеры видеонаблюдения на берегу Каспийского моря. Связи с девушкой нет, родственники отметили, что спортсменка раньше никогда не исчезала и всегда была на связи с родными.

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