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В Циолковском зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

21:33, 16 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава города Циолковский Сергей Левицкий сообщил о первом случае заражения коронавирусом.

Первый случай заражения COVID-19 в нашем городе подтверждён. Берегите себя, оставайтесь дома, — написал он в своём Instagram.

Город является закрытой административной частью при космодроме Восточный.

На данный момент в России зафиксировано 272 043 случая заражения коронавирусом. От болезни выздоровели 63 166 человек, а скончались 2537 пациентов.

Как ранее писал NEWS.ru, коронавирус выявили у приехавшего на Сахалин гражданина Белоруссии.

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