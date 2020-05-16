В Циолковском зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Глава города Циолковский Сергей Левицкий сообщил о первом случае заражения коронавирусом.
Первый случай заражения COVID-19 в нашем городе подтверждён. Берегите себя, оставайтесь дома, —
написалон в своём Instagram.
Город является закрытой административной частью при космодроме Восточный.
На данный момент в России зафиксировано 272 043 случая заражения коронавирусом. От болезни выздоровели 63 166 человек, а скончались 2537 пациентов.
Как ранее писал NEWS.ru, коронавирус выявили у приехавшего на Сахалин гражданина Белоруссии.
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