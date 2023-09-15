В чукотской школе произошла вспышка кишечной инфекции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учащиеся школы поселка Эгвекинот, расположенного на Чукотке, переведены на дистанционное обучение из-за вспышки кишечной инфекции, сообщили представители администрации городского округа Эгвекинот. По данным пресс-службы, всего было зафиксировано 24 случая заражения у школьников разных возрастов. По результатам анализа выяснилось, что причиной вспышки стала норовирусная инфекция, специалисты взяли еще несколько проб для проведения более точных исследований.

В четверг, 14 сентября, в средней общеобразовательной школе поселка Эгвекинот начались карантинные мероприятия из-за вспышки кишечной инфекции. Ученики перешли на дистанционное обучение, — говорится в сообщении.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Чукотскому АО Антон Семенихин подчеркнул, что введение карантина в школе — вынужденная мера. По его словам, минимизация общения детей между собой имеет важнейшее значение для предотвращения распространения кишечной инфекции. В настоящее время практически у всех заразившихся учащихся заболевание протекает в легкой форме, у троих детей диагностировано заболевание средней степени тяжести.

Как сообщалось ранее, в школе Кызыла 45 человек пожаловались на симптомы, характерные для заражения острой кишечной инфекцией. По словам главы Республики Тывы Владислава Ховалыга, пятерых учащихся госпитализировали. У работников столовой взяты анализы, также исследуются образцы пищи, которую ели школьники.