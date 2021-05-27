Уголовное дело завели на чиновников за нерасселение падающего дома

https://static.news.ru/photo/85fa8b40-bef3-11eb-ac26-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот видео ZABTV/youtube.com

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении группы чиновников города Читы, которых подозревают в халатности при расселении жильцов аварийного дома, пишет «МК в Чите» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР региона.

Речь идёт о 10-этажном доме № 39 в Северном, который накренился в сторону. В июле 2020 года он был признан межведомственной комиссией аварийным и подлежащим сносу. Несмотря на это, чиновники города не приняли никаких мер по обеспечению безопасности живущих в здании людей. Следствие полагает, что это — результат халатности чиновников.

В настоящее время в доме проживают 148 человек. Следствие устанавливает имена должностных лиц, причастных к преступлению, а также изучает техническую документацию.

В декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам потребовал окончательно решить вопрос с переселением россиян из аварийного жилья. Кроме того, он потребовал не допускать появления новых аварийных домов.