В Чите начали выпускать российский аналог Coca-Cola Компания «Читинские ключи» начала производство газировки под брендом Cola

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Читинские ключи» получила господдержку и начала производство безалкогольной газированной воды под брендом Cola, сообщили в правительстве Забайкальского края. По словам замминистра экономического развития Забайкалья Дениса Рысева, для организации производства компания взяла кредит в 50 млн рублей, поручителем на сумму 25 млн рублей выступил Гарантийный фонд региона.

Это ожидаемый продукт в условиях импортозамещения. Скучали по кока-коле? Вот же она — только еще лучше, своя! Гарантийный фонд Забайкалья стал поручителем по кредиту для компании «Читинские ключи». Сумма поручительства — 25 миллионов рублей, сумма кредита — почти 50 миллионов рублей, — сказал Рысев.

Уточняется, что компания выпустила первую партию на 900 упаковок, большую часть (600) которой купили предприниматели для продажи в местных магазинах. Производитель уверяет: как и при производстве настоящей колы, на читинском заводе используется некий секретный компонент. Кроме того, благодаря запуску новой линии на предприятии сохранили работу для 241 сотрудника.

В июне компания Coca-Cola oбъявила, что больше не будет производить и продавать напитки бренда в России, в том числе Coca-Cola, Sprite, Fanta и сок «Добрый».

В августе российская компания — производитель соков «Мултон», принадлежащая Coca-Cola, рассказала о том, что готовит масштабный ребрендинг. Обновления коснутся газированных напитков Cola и Fanta, которым присвоят новые названия. Так, Coca-Cola получит название «Добрый Cola» a Fanta — «Добрый Orange».