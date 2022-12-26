Водителя автомобиля Toyota с прицепом в виде саней Деда Мороза оштрафовали в Чите, сообщает Chita.ru со ссылкой на источник в органах. Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль вечером 26 декабря на улице Новобульварной. В прицепе находился несовершеннолетний ребенок.
Водитель «Тойоты» привлечен к ответственности за нарушение требований к перевозке детей, а также за перевозку людей вне кабины, — говорится в сообщении.
Ранее в Новосибирской области рейсовый автобус с детьми столкнулся с грузовиком. В результате аварии пострадали три ребенка в возрасте 10–11 лет, они были госпитализированы. Всего в салоне автобуса находились 36 человек, включая 27 детей.
27 ноября на улице Свободы в Москве легковой автомобиль Kia вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске. Виновница ДТП совершила наезд на пешеходов, не справившись с управлением. Женщина, стоявшая на тротуаре с малолетними, скончалась на месте происшествия.
Позднее один из двух пострадавших детей умер. После аварии ребенок находился в состоянии клинической смерти.