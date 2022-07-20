В Челябинской области уволили двоих педагогов за дискредитацию ВС России

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Двое преподавателей учебных заведений города Миасс Челябинской области уволены за дискредитацию Вооруженных сил России, рассказали ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ. Основанием для этого послужило то, что педагоги распространяли в Сети информацию, дискредитирующую российских военных, и привлекали внимание к протестным акциям против спецоперации на Украине.

В ведомстве пояснили, что у преподавателей был доступ к мессенджерам, сообщения в которых могли прочитать учащиеся.

Они воспользовались этим и распространили информацию отрицательного характера о проведении специальной военной операции. Кроме того, они привлекали внимание к протестным акциям, направленным на дискредитацию ВС России. Оба уволены за это, — сообщили в пресс-службе.

Ранее аналогичный случай произошел в Пензе. Преподавательница английского языка в училище олимпийского резерва Ирина Ген была вынуждена уволиться с работы из-за высказывания по поводу спецоперации на Украине. В отношении нее возбудили уголовное дело, признавать себя виновной она отказалась.