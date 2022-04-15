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Россия

Пензенская учительница дала показания по делу о фейках про армию

Адвокат Федулов: пензенская учительница Ирина Ген дала показания по делу о фейках про армию
22:45, 16 апреля 2022
Пензенская учительница дала показания по делу о фейках про армию Фото: Frank Molter/dpa/Global Look Press
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Показания по делу о дискредитации российской армии дала преподаватель анлийского языка из Пензы Ирина Ген. Свою вину признавать она отказалась. Об этом рассказал РИА Новости адвокат Александр Федулов. По его словам, допрос прошёл в пятницу, 15 апреля

Процессуальный статус (остался) прежний. Мера пресечения — подписка о невыезде. (На допросе подзащитная) сообщила, что мы не признаем (вину). Прослушали аудиозаписи, дали показания по ним, — сообщил Федулов.

Он также добавил, что расследование инцидента продолжается.

В региональном представительстве СК РФ отказались от комментариев по данному вопросу.

Инцидент произошёл в училище олимпийского резерва. 55-летняя учительница английского языка высказала ученикам собственное отношение к спецоперации России на Ураине. В это время один из учеников включил диктофон и записал речь преподавателя, а затем запись попала в правоохранительные органы. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье о фейках про Вооружённые силы РФ . Статья предусматривает в качестве максимального наказания для частных лиц штраф в 100 тысяч рублей.

В результате Ген уволилась из училища. По делу она проходит в качестве подозреваемой и находится под подпиской о невидимостаи.

Статья о дискредитации ФС РФ была внесена в КоАП 4 марта на фоне спецоперации России на Украине. её активно применяют в российских регионах.

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