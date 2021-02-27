В Чечне из-за нарушений временно закрыли почти 130 частных клиник

В Чеченской Республике временно закрыты 129 частных медицинских клиник. Работа учреждений приостановлена из-за выявленных нарушений.
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Их дальнейшая деятельность должна строиться в полном соответствии с профессиональными и законодательными требованиями. В ином случае будем принимать самые строжайшие, предусмотренные законом меры, вплоть до полного закрытия, — заявил глава Чеченской Республики.
Как писал NEWS.ru, в начале февраля Рамзан Кадыров отменил обязательное ношение масок в общественных местах. Он уточнил, впрочем, что маски всё равно рекомендуется носить, чтобы минимизировать угрозу заражения коронавирусом. Вместе с тем, по словам Кадырова, эпидемиологическая ситуация позволяет пойти на такие меры.