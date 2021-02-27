В Чечне из-за нарушений временно закрыли почти 130 частных клиник

https://static.news.ru/photo/e3c2bed8-78f2-11eb-8216-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Чеченской Республике временно закрыты 129 частных медицинских клиник. Работа учреждений приостановлена из-за выявленных нарушений.

Как сообщается на сайте главы и правительства ЧР, с ноября прошлого года работа по проверке клиник на профессиональное соответствие проходила по поручению чеченского лидера Рамзана Кадырова. Руководитель администрации главы и правительства региона Хас-Магомед Кадыров рассказал, что в общей сложности было проверено 388 частных медицинских учреждений.

Их дальнейшая деятельность должна строиться в полном соответствии с профессиональными и законодательными требованиями. В ином случае будем принимать самые строжайшие, предусмотренные законом меры, вплоть до полного закрытия, — заявил глава Чеченской Республики.

Как писал NEWS.ru, в начале февраля Рамзан Кадыров отменил обязательное ношение масок в общественных местах. Он уточнил, впрочем, что маски всё равно рекомендуется носить, чтобы минимизировать угрозу заражения коронавирусом. Вместе с тем, по словам Кадырова, эпидемиологическая ситуация позволяет пойти на такие меры.