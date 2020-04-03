В Чечне два пациента с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии

https://static.news.ru/photo/f43da3d6-75e7-11ea-b279-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/_hava9195 /Global Look Presshava9195 /Global Look Press

В Чечне 40 заражённых коронавирусом, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Об этом заявил министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.

Все пациенты <...> находятся в удовлетворительном состоянии, за исключением двух пациентов в возрасте 61 и 83 лет, — цитирует его РИА Новости.

Сулейманов напомнил, что мишенью коронавируса являются именно пожилые лица, а также лица с сопутствующими заболеваниями.

В республике за сутки выявлены четыре новых случая заражения, однако количество находящихся под медицинским наблюдением сократилось — с 861 до 849, это жители республики, прибывшие из зарубежных стран.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике действия глав регионов по борьбе с коронавирусом. По его словам, местные руководители больше выступали по телевидению и писали посты в социальных сетях, чем действовали на самом деле. Он заявил, что в Чечне первые меры по борьбе с пандемией стали принимать ещё около трёх недель назад, чтобы люди не волновались.