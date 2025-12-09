В бюджет российского города заложили 12 млрд рублей на метро В бюджет Нижнего Новгорода заложили 12 млрд рублей на метро

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода согласовали поправки в бюджет на 2025 год и плановый период 2026 года с выделением 12 млрд рублей на продление Автозаводской линии метрополитена, говорится на сайте законодательного органа. Директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин пояснил, что увеличение доходной и расходной частей бюджета планируется за счет межбюджетных трансфертов.

Отмечается, что объем дополнительного финансирования в 2025 году составит 4,9 млрд рублей. В 2026 году бюджет получит на эти цели 7,4 млрд рублей.

Ранее бывшего руководителя главного управления по строительству и ремонту метрополитена в Нижнем Новгороде заключили под стражу по обвинению в получении взятки. Мера пресечения была избрана в рамках уголовного дела о коррупционном преступлении. Уточняется, что фигурантом дела является экс-директор профильного управления, отвечавшего за строительство и содержание метро, мостовых сооружений и дорожных сетей. Его объявляли в федеральный розыск.