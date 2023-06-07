В Бурятии умертвят задержанного смертельно больного пони В Бурятии умертвят задержанного при попытке вывоза из-под карантина смертельно больного пони

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Тункинском районе Бурятии специалисты государственной ветеринарной службы пресекли попытку перевозки пони, зараженного инфекционным заболеванием ИНАН, сообщили «МК в Бурятии» в пресс-службе республиканского управления ветеринарии. Как уточнили в ведомстве, болезнь у животного была выявлена в ходе лабораторных исследований, проведенных в рамках карантинных мероприятий, лошадку придется умертвить.

Как рассказали в управлении ветеринарии, инфекционная анемия лошадей, известная также как ИНАН — вирусное заболевание непарнокопытных, в том числе пони, мулов, ослов и т.д. Возбудитель передается кровососущими, через раны, внутриутробным, половым и контактным путями. Болезнь протекает бессимптомно, иногда у животного может наблюдаться лихорадка, угнетение, быстрая утомляемость, потливость, учащенное дыхание, дрожание мышц или паралич задних конечностей.

Лечение животных, больных ИНАНом, согласно ветеринарным правилам, не разработано, больные подлежат убою бескровным методом, — подчеркнули в управлении.

Ветеринары уточнили, что распространению заболевания препятствует своевременное принятие профилактических мер, в том числе обработка репеллентами животных и помещений, в которых они содержатся.

Ранее в поселке Шушенское Красноярского края неизвестные обстреляли двух беременных породистых пони. По словам хозяйки животных, они отошли на километр от дома, после чего последовала серия выстрелов из пневматической винтовки.