Двух беременных породистых пони расстреляли под Красноярском

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В поселке Шушенское Красноярского края неизвестные обстреляли двух беременных породистых пони, сообщила в беседе с Kras Mash хозяйка животных. По ее словам, питомцы отошли на километр от дома, после чего последовала серия выстрелов из пневматической винтовки. Женщина утверждает, что один из пони получил три ранения, другой — два, включая серьезное ранение в живот. Животными занимаются ветеринары.

По словам хозяйки пони, животные помогали маленьким детям лечиться по программе реабилитации через верховую езду. Женщина уверяет, что одного из пони уже не удастся спасти, он потерял много крови. Полиция разыскивает нападавшего и возможных свидетелей произошедшего.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что бездомную собаку расстреляли из ведомственного автомобиля в центре Грозного.

До этого в Алтайском крае полиция возбудила уголовное дело о гибели 53 лошадей в Петропавловском районе. Животные были расстреляны неизвестными. Как сообщили в региональном управлении МВД, дело расследуется по статье об умышленном уничтожении чужого имущества.