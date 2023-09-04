В Бурятии появилась бронзовая скульптура героям СВО

Фото: Пресс-служба Агинского Бурятского округа

В бурятском поселке Агинское появилась бронзовая скульптура, посвященная героям специальной военной операции, «Мать встречает сына». Торжественное открытие мемориала прошло 3 сентября, сообщает «МК в Бурятии». Создателем композиции стал скульптор Балжир Цыжипов. Сам мемориальный комплекс был построен на средства единой президентской субсидии в размере более 11 млн рублей.

В торжественном мероприятии приняли участие первые лица Агинского округа. По словам руководителя округа Буянто Батомункуева, этот мемориал станет местом, куда будет приходить подрастающее поколение, чтобы почтить память погибших воинов.

Наша задача и святая обязанность — помнить всех, кто погиб, выполняя боевую задачу. Память о них будет такой же святой и вечной, как память о наших предках, победивших в годы Великой Отечественной войны, — добавил сенатор РФ Баир Жамсуев.

На территории мемориала также высадили новую аллею из саженцев сосны.

Ранее жителю Бурятии заплатили $100 за то, чтобы он облил краской памятник Герою СССР Сергею Орешкову и готовился к диверсии на железной дороге. Диверсантом оказался 47-летний безработный писатель Саян Зарикуев. По словам мужчины, он был уверен, что задание ему дали российские спецслужбы.