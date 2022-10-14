В Бурятии начали обследовать здания из-за землетрясения на Байкале Мэрия Улан-Удэ: после землетрясения на Байкале в городе начали обследовать здания

Фото: 41.mchs.gov.ru

Мобильные группы приступили к обследованию зданий и жилых домов в столице Бурятии Улан-Удэ. Причиной стало землетрясение, которое произошло в акватории Байкала на территории Иркутской области. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

В связи с произошедшим землетрясением мобильные группы администрации Улан-Удэ оперативно приступили к обследованию жилмассива <...>. По предварительным данным, аварийных ситуаций в городе из-за землетрясения не зафиксировано. Обследование продолжается, сообщили в управлении по ЧС администрации Улан-Удэ, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы регионального главка МЧС, в работах принимают участие 125 групп, они обследуют объекты в населенных пунктах Бурятии.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в акватории озера Байкал утром 14 октября произошло землетрясение. Магнитуда составила 5,9. В Иркутске землетрясение ощущалось как 5, в Ангарске, Шелеховском, Слюдянском районах — 3–5.

В Бурятии толчки ощущались на территории 12 муниципальных образований республики. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В сентябре четыре землетрясения магнитудой 5,4, и 4,9 были зафиксированы у Курильских островов. Эпицентры подземных толчков располагались в 158 и 128 километрах от острова Итуруп. После этого в районе Курил произошли еще два землетрясения, магнитудой 4,6 и 4,8.

30 августа в акватории озера Байкал в районе поселка Большое Голоустное в Иркутской области произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3,7. Толчки силой до трех баллов ощущались в Иркутске и в ближайших к городу районах.